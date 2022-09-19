Россиянам посоветовали брать на известный курорт наличную валюту

АТОР: из-за перебоев с картами «Мир» россиянам стоит брать в Турцию наличную валюту

Российским туристам перед поездкой на курорты Турции посоветовали запастись наличной валютой из-за перебоев в обслуживании карт «Мир». Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В нынешних условиях нестабильного обслуживания карт "Мир" эксперты АТОР настоятельно рекомендуют туристам брать с собой не только карты "неподсанкционных" банков (но лучше такую карту завести перед поездкой). Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли», — отметили в ассоциации.

По информации РИА Новости, турецкие «Ишбанк» и «Денизбанк» прекратили обслуживание российских карт «Мир». Это решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Отказался принимать карты российской платежной системы и крупнейший частный банк Турции Is Bankasi.

Однако 19 сентября власти Турции пообещали не отказываться от работы с российской платежной системой «Мир» и продолжить с ней сотрудничать, поскольку это соответствует интересам республики и необходимо для развития туризма.

