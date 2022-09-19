Турецкий банк отказался принимать и обслуживать карты «Мир»

HalkTV: турецкий банк Is Bankasi перестал обслуживать и принимать карты «Мир»

Крупнейший частный банк Турции Is Bankasi отказался принимать карты российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал HalkTV.

Is Bankasi больше не принимает карты «Мир» в своих банкоматах, а также не обслуживает их в торговых точках и предприятиях сферы услуг, в которых выступает эквайером.

По данным канала, такое решение руководство банка приняло на фоне заявлений властей США о намерении ввести санкции в отношении зарубежных кредитных организаций, работающих с картами «Мир» и их оператором — Национальной системой платежных карт (НСПК).

Впоследствии о возможности введения санкций в отношении НСПК заявили власти Евросоюза. При этом до сих пор работа оператора российской платежной системы никоим образом не ограничивалась. По мнению руководства США, использование карт «Мир» другими странами помогает России обходить введенные в отношении нее санкции.

Is Bankasi был одним из первых турецких банков, начавших прием карт «Мир» в 2018 году. Весной и летом 2022-го, после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, число турецких кредитных организаций, работающих с российской платежной системой, выросло до шести.