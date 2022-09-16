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Центробанк признал сложности с картами «Мир» за границей

Глава ЦБ Набиуллина заявила о продолжении работы над расширением сети приема карт «Мир»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможные санкции, введенные против платежной системы «Мир», могут усложнить работу по расширению географии приема карт, однако не останавливают ее. Об этом сообщает РБК.

Набиуллина заверила, что Россия работает со многими странами по расширению сети приема карточек системы «Мир». Однако глава ЦБ признала сложности, которые влекут за собой осторожное отношение третьих стран к сотрудничеству с Москвой из-за введенных санкций.

«Когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций — и такие отказы бывают. Особенно по картам, выпускаемыми санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная, постоянная работа», — заявила Набиуллина.

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15 сентября Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. В соответствии с положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) уполномочено налагать блокирующие ограничения на тех, кто оказывает материальную помощь и поддержку лиц, имущество и имущественные интересы которого заблокированы, и деятельности, включая вводящие в заблуждение или структурированные трансакции или сделки с целью обхода любых санкций США.

Эксперты уже предупредили россиян, что зарубежные банки, заключившие договоры с оператором карт «Мир», могут отказаться от сотрудничества с российской платежной системой из-за риска введения санкций США. Проблемы уже начали наблюдаться в Турции, где туристы не могут расплатиться за услуги в отелях и даже снять наличные из работающих с «Миром» банкоматов.

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Варвара Кошечкина
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