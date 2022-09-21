Кремль объяснил решение о частичной мобилизации

Песков объяснил частичную мобилизацию столкновением на Украине с военным потенциалом НАТО

Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других государств. Так его объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

О том, как изменились условия в ходе спецоперации, рассказал в своем выступлении президент России Владимир Путин, уточнил Песков. «Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова президента Владимира Путина об атаках на российскую территорию со стороны Украины. «Там работают наши следователи», — добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто в настоящее время служит по призыву, и студентов.