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Китай призвал США прекратить грабить Сирию

МИД Китая: США должны прекратить разграблять национальные ресурсы Сирии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Власти Китая призвали США прекратить разграблять национальные ресурсы Сирии и компенсировать потери сирийского народа, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные США не в первый раз воруют нефть в Сирии, и это становится все более безудержным. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии в своем заявлении указало, что среднесуточная добыча нефти в первой половине 2022 года составляла около 80,3 тысячи баррелей, из которых 82%, или около 66 тысяч баррелей в сутки, подверглись хищению со стороны американских военных и поддерживаемых ими вооруженных сил», — пояснил китайский дипломат.

Вэньбинь подчеркнул, что, в то время как американские военные воруют сирийскую нефть, жители страны вынуждены часами стоять в очередях на заправках. По его мнению, Сирия наравне с Афганистаном и Ираком «является жертвой так называемого порядка США, основанного на правилах».

Ранее глава МИД КНР Ван И предостерег США о начале холодной войны с Китаем.

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Татьяна Антоненко
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