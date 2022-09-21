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Совфед одобрил упрощенное получение гражданства заключившим контракт иностранцам

Совфед поддержал упрощенное получение гражданства заключившим военный контракт иностранцам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения гражданства России иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Это коснется иностранных граждан, которые заключили военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет в России.

Кроме того, предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на один год. В настоящее время минимальный срок контракта равняется пяти годам.

Ранее стало известно, что правительство Москвы откроет центр содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Отмечается, что инфраструктура заработает в миграционном центре «Сахарово».

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Сергей Истомин
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