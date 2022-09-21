Кинолог рассказал об эмоциональном состоянии корги Елизаветы II после ее смерти

Кинолог Райан Нейл: корги королевы Елизаветы II скорбят об утрате

Корги королевы Елизаветы II скорбят по ней после ее смерти, считает кинолог. В материале Metro он назвал способы помочь питомцам справиться с потерей хозяина и рассказал, как меняется поведение собаки после утраты.

По словам Райана Нейла, возглавляющего поведенческую службу благотворительной организации для животных Blue Cross, признаком того, что собака особенно тяжело переживает горе, может быть потеря интереса к ее любимым занятиям, например, к играм, еде или прогулкам. Помимо этого, животное может стать более тревожным, трусливым и раздражительным. Внезапная агрессивность также может свидетельствовать о тяжелом эмоциональном состоянии.

Нейл посоветовал придерживаться привычного для собаки распорядка дня. Животное, потерявшее хозяина, и так переживает стресс, поэтому резкое изменение образа жизни может только усугубить ситуации. Важно вести себя с собакой так же, как обычно, и уделять ей должное внимание.

Ожидается, что о корги, дорги и кокер-спаниелях Елизаветы II позаботится принц Эндрю. Кроме того, уход за ними могут взять на себя бывшие сотрудники королевы.

Ранее сообщалось, что британская благотворительная организация Guide Dogs, занимающаяся собаками-поводырями, назвала способы помочь питомцам справиться с тревогой и плохим настроением. Согласно данным организации, наиболее частые признаки ухудшающегося психического здоровья у собак — это потеря аппетита, повышенная раздражительность и, как следствие, агрессия и пониженная физическая активность.