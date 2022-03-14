Названы способы помочь домашним животным справиться с тревогой

Организация Guide Dogs: частый лай может свидетельствовать о плохом настроении собак

Британская благотворительная организация Guide Dogs, занимающаяся собаками-поводырями, назвала способы помочь питомцам справиться с тревогой и плохим настроением. Об этом сообщает Metro.

Согласно данным организации, наиболее частые признаки ухудшающегося психического здоровья у собак — это потеря аппетита, повышенная раздражительность и, как следствие, проявление агрессии и пониженная физическая активность. О том, что питомцу тоскливо, может свидетельствовать потеря интереса к играм и вещам, которые раньше доставляли удовольствие, гиперактивность и частый и беспричинный лай.

Представители Guide Dogs отметили, что лишь малая часть владельцев собак может распознать признаки тревоги и плохого настроения, в то время как многие хозяева и вовсе не подозревали, что домашние животные могут от этого страдать. Однако незнание не означало, что люди не пытались развеселить своих подопечных. Согласно опросу, для поднятия настроения хозяева использовали долгие прогулки, поглаживания и угощения.

Главный научный сотрудник организации Хелен Уайтсайд предупредила, что прогулок и лакомств недостаточно. По ее мнению, наиболее действенный метод профилактики плохого настроения и потери интереса к жизни у собак — умственные нагрузки. Она предложила прятать лакомства в игрушку, чтобы питомец продумывал, как его достать. Например, Уайтсайд рассказала про аналог игры в наперстки: можно спрятать лакомство под одной из нескольких кружек и просить питомца угадать, где именно оно находится. Также можно прятать игрушки, чтобы собака их искала по дому или квартире.

Помимо этих способов, на настроение животных положительно влияют длительные прогулки, в течение которых можно исследовать пространство с помощью обоняния: узнавать новые запахи и собирать информацию о других зверях. Также собаке могут понравиться тренировки, включающие различные упражнения, которые задействуют разные группы мышц.

Ранее сообщалось, что президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал способы борьбы с лишним весом у собак. По его словам, питомцы за зиму могут набрать килограммы, что сказывается на их здоровье.

