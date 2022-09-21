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Стали известны подробности о коронации Карла III

Daily Mail: Карл III планирует более скромную коронацию, чем была у Елизаветы II

Фото: Jon Super / Pool/ REUTERS

Карл III планирует более скромную церемонию коронации, чем была у его покойной матери Елизаветы II. О первых подробностях церемонии сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Предполагаемая дата церемонии — 2 июня 2023 года, то есть ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II. Источник издания утверждает, что мероприятие проведут в Вестминстерском аббатстве с меньшим размахом, чем в 1953 году. Таким образом Карл III хочет показать, что он учитывает кризис, в котором оказалась Великобритания.

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«Король прекрасно понимает трудности, которые испытывают современные британцы, поэтому он будет следить за тем, чтобы коронация не только соответствовала традициям, но и отражала современные реалии», — передают источники.

Помимо этого, король планирует пригласить в качестве прихожан представителей различных конфессий, включая христиан, мусульман, иудеев, индуистов и буддистов, чтобы продемонстрировать разнообразие народов, живущих в Соединенном Королевстве.

Ранее сообщалось, что Карл III оставил послание для Елизаветы II в траурном венке. Послание гласило: «С нежными воспоминаниями и любовью, король Карл».

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Алиса Дмитриева
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