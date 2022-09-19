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Карл III оставил послание для Елизаветы II в траурном венке

Венок на гробе Елизаветы II сделали из экологически чистых материалов по просьбе Карла III
СюжетПохороны королевы Елизаветы:

Фото: Gareth Cattermole / Reuters

Венок на гробе Елизаветы II сделали из цветов, которые символизируют память, счастливый брак и силу любви. Об этом сообщает РИА Новости.

По просьбе нового короля Великобритании Карла III венок выполнен из экологически чистых материалов — без пластика и флористической пены. Венок состоит из листьев розмарина, английского дуба и мирта, а также пеларгоний, садовых роз, гортензий, георгин и цветков скабиоза. Отмечается, что золотые, розовые и темно-бордовые оттенки с вкраплениями белого отражают цвета королевского штандарта.

На венке Карл III оставил послание для покойной королевы, которое гласит: «С нежными воспоминаниями и любовью, король Карл».

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В понедельник, 19 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II вынесли из Вестминстерского дворца, где несколько дней проходило прощание. После поминальной службы в Вестминстерском аббатстве военные горнисты протрубили Last Post — сигнал, подаваемый при отдании воинских почестей.

Затем под оружейный салют и бой Биг-Бена по центру Лондона прошла траурная процессия, закончившаяся у арки Веллингтона.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Алиса Удовик
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