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Начались похороны королевы Елизаветы II

В Лондоне начались похороны британской королевы Елизаветы II

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

В Лондоне начались похороны британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание The Guardian.

Тело покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно находилось со среды, 14 сентября. По традиции, сохранившейся с похорон королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка.

Во главе процессии идут 200 волынщиков и барабанщиков из шотландского и ирландского полков, Королевских гуркхских стрелков и Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. За гробом следуют старший сын Елизаветы II, король Карл III, и другие члены королевской семьи, в том числе принц Уильям, принц Гарри, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Гроб привезут в Вестминстерское аббатство, где пройдет поминальная служба. Туда уже прибыл президент США Джо Байден. Ранее сообщалось, что он попал в пробку по дороге на похороны. Также на службе в Вестминстерском аббатстве будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джой Мейджор, представители европейских королевских семей и главы разных государств мира.

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После поминальной службы траурная процессия проследует из Вестминстера к арке Веллингтона, где гроб будет перенесен в катафалк и перевезен в Виндзорский замок. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне Святого Георгия. Королева будет погребена в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Олег Парамонов
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