Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II

Кортеж президента США Байдена попал в пробку в Лондоне по пути на похороны Елизаветы II
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Melina Mara / Reuters

Лимузин президента США Джо Байдена и его супруги Джилл попал в пробку по пути на похороны королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Издание сообщает, что многие улицы британской столицы перекрыты из-за церемонии похорон британской монаршей особы. Бронированный кортеж американского президента, несмотря на перекрытие дорог, проезжал по достаточно оживленной улице.

Материалы по теме:
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Умерла королева Великобритании Елизавета II.Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
8 сентября 2022
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022

Ранее стало известно, что правительство Великобритании не стало направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы. При этом Иран, отношения Лондона с которым иностранные СМИ описывают как сложные, будет представлен на уровне послов.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»
Жители Курской области рассказали о последствиях смертельного урагана
Россиянам назвали самый бюджетный способ улететь в Европу
Кремль отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Блогерша Блиновская высказалась о москвичах
ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан не применять силу
Мужчина поссорился с женой и ударил ножом невесту и ее отца во время свадьбы
В Подмосковье ребенок погиб во время тренировки в бассейне
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Иранки массово подстриглись и сожгли хиджабы после убийства полицией девушки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.