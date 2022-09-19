Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II

Кортеж президента США Байдена попал в пробку в Лондоне по пути на похороны Елизаветы II

Лимузин президента США Джо Байдена и его супруги Джилл попал в пробку по пути на похороны королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Издание сообщает, что многие улицы британской столицы перекрыты из-за церемонии похорон британской монаршей особы. Бронированный кортеж американского президента, несмотря на перекрытие дорог, проезжал по достаточно оживленной улице.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании не стало направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы. При этом Иран, отношения Лондона с которым иностранные СМИ описывают как сложные, будет представлен на уровне послов.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур. Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.