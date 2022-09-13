Британия не пригласила Россию, Белоруссию и Мьянму на похороны Елизаветы II

Британия не направила России, Белоруссии и Мьянме приглашения на похороны Елизаветы II

Правительство Великобритании не стало направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы. Исключение в отношении Москвы сделали в связи с боевыми действиями на Украине, сообщает издание Metro со ссылкой на источники в правительстве.

При этом Иран, отношения с которым иностранные СМИ описывают как сложные, будет представлен на уровне послов.

По данным Metro, всего около 500 высокопоставленных политиков и дипломатов со всего мира посетят похороны королевы. Кроме них там будут еще 1500 других гостей.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 10 сентября говорил, что сам Владимир Путин не поедет на похороны королевы Великобритании. О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур.