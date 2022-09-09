Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II

Песков заявил, что президент России Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, такой вариант не рассматривается.

Вечером 8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец заявил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали проститься ее дети и внуки.

В тот же день стало известно, что новым королем Великобритании и еще 14 стран Содружества стал сын королевы Елизаветы II Чарльз. Британский премьер Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.