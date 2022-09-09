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Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II

Песков заявил, что президент России Путин не поедет на похороны Елизаветы II
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Keiichi Miyashita / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, такой вариант не рассматривается.

Вечером 8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец заявил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали проститься ее дети и внуки.

В тот же день стало известно, что новым королем Великобритании и еще 14 стран Содружества стал сын королевы Елизаветы II Чарльз. Британский премьер Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

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Сергей Истомин
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