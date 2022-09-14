Траурная процессия доставила гроб c телом королевы Елизаветы II в Вестминстер

Траурная процессия доставила гроб c телом королевы Елизаветы II в Вестминстерский дворец

Гроб королевы Елизаветы II доставили в Вестминстерский дворец в Лондоне. Об этом сообщает издание The Guardian.

После 20-минутной службы, которую проведет архиепископ Кентерберийский, его поместят на катафалк. Гроб останется в Вестминстерском дворце до похорон.

После прибытия из Шотландии, где скончалась королева, тело находилось в Букингемском дворце. Траурная процессия с гробом королевы, в которой участвовали члены королевской семьи, двигалась по улицам Лондона около 40 минут.

За гробом шли король Карл III, принцесса Анна, принц Эдвард, а также внук королевы, наследник престола принц Уильям. В процессии также участвовали принц Гарри и принц Эндрю.

Похороны королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.