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Тело Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство на поминальную службу

Тело Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство на поминальную службу

Фото: Tristan Fewings / Reuters

В Вестминстерском аббатстве началась поминальная служба по королеве Елизавете II. Об этом сообщает издание The Guardian.

Траурная процессия доставила гроб на орудийном лафете из Вестминстерского дворца. За гробом следовали старший сын Елизаветы II, король Карл III, и другие члены королевской семьи. Все они одеты в военную форму, кроме опального принца Эндрю и принца Гарри, отказавшегося от обязанностей старшего члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что тело покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно находилось со среды, 14 сентября. По традиции, сохранившейся со времен королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка.

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После службы, траурная процессия проследует из Вестминстера к арке Веллингтона, где гроб будет перенесен в катафалк и перевезен в Виндзорский замок. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне Святого Георгия. Королева будет погребена в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Олег Парамонов
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