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Траурная процессия с гробом королевы прошла под бой Биг-Бена и орудийные залпы

Траурная процессия с гробом королевы прошла по Лондону под бой Биг-Бена и орудийные залпы

Фото: Tristan Fewings / Reuters

В Лондоне траурная процессия доставила гроб с телом Елизаветы II к арке Веллингтона. Об этом сообщает издание The Guardian.

После поминальной службы по королеве Елизавете II, которая прошла в Вестминстерском аббатстве, гроб вновь погрузили на лафет, прежде использовавшийся при похоронах королей Эдварда VII, Георга V, Георга VI и премьер-министра Уинстона Черчилля, возглавлявшего Великобританию в годы Второй мировой войны.

Процессия двигалась под орудийный салют в Гайд-парке и бой Биг-Бена на башне Елизаветы. Залпы и удары колокола совершались каждую минуту.

В процессии участвовали представители британской Национальной службы здравоохранения, Королевской канадской конной полиции и вооруженных сил стран Содружества наций (государств, в прошлом входивших в состав Британской империи).

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За гробом королевы следовали король Карл III, дети и внуки королевы. Королева-консорт Камилла, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, внуки и правнуки королевы ехали в конце процессии на автомобилях.

Ранее сообщалось, что поминальная служба по Елизавете II проходила в Вестминстерском аббатстве. На ней присутствовали президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джой Мейджор, представители королевский семей Европы и лидеры различных государств мира.

У арки Веллингтона гроб поместят на катафалк, который отвезет его в Виндзор, где пройдет заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей. Королеву похоронят в 19:30 (21:30 мск) в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Олег Парамонов
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