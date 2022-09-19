Горнисты протрубили сигнал прощания на похоронах королевы Елизаветы II

Поминальная служба по королеве Елизавете II завершилась в Вестминстерском аббатстве

В Вестминстерском аббатстве завершилась поминальная служба по королеве Елизавете II. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце службы военные горнисты протрубили Last Post — сигнал, традиционно подаваемый на похоронах при отдании воинских почестей. После этого были объявлены две минуты молчания.

На службе присутствовали президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джой Мейджор.

Last Post («Последний пост») — сигнал горна, который с 1790-х годов использовался в британской армии для обозначения конца дня в военном лагере. Во время конфликта он также обозначал окончание боевых действий. В середине XIX века этот сигнал стал звучать на похоронах британских солдат, как символ конца жизни. Также Last Post традиционно звучит на Поминальном воскресенье — дне памяти о британских солдатах, погибших в Первой и Второй мировых войнах.

После службы траурная процессия проследует из Вестминстера к арке Веллингтона, где гроб будет перенесен в катафалк и перевезен в Виндзорский замок. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне Святого Георгия. Королева будет погребена в Мемориальной часовне короля Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что тело покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно находилось со среды, 14 сентября. По традиции, сохранившейся со времен королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.