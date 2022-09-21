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Эстония отказалась предоставлять убежище избегающим мобилизации россиянам

Власти Эстонии отказались предоставить убежище россиянам, избегающим частичной мобилизации

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

Эстония отказывается предоставлять убежище россиянам, избегающим частичной мобилизации. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища», — заявила Каллас.

Премьер подчеркнула, что вместо того, чтобы бежать, российские мужчины должны, по ее мнению, публично выступить против российской военной спецоперации.

Ранее власти Эстонии сообщили, что примут меры в ответ на объявление частичной мобилизации в России. Подготовка пакета мер находится в завершающей стадии, детали плана пока не раскрываются.

Кроме того, Эстония закроет въезд в страну россиянам, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Алевтина Запольская
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