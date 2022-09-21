Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам

Вице-канцлер МВД Эстонии заявил, что страна закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Эстония закроет въезд для россиян, принимавших участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, постоянно проживающие в Эстонии россияне могут участвовать в военном конфликте, однако в этом случае прибалтийская страна не пустит их обратно. «Возможности вернуться в Эстонию у них не будет», — сказал он.

Ранее стало известно, что Эстония не пустила в республику 10 российских граждан в первый день запрета на въезд по шенгенским визам. Отмечается, что среди заявленных причин отказа во въезде также как введенный запрет, так и другие обстоятельства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией
Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине
Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам
Власти Киева попросили Германию помочь с пунктами обогрева
Бывший первый замглавы правительства Республики Алтай осужден на 14 лет
Кадыров отреагировал на объявление частичной мобилизации в России
Прокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях
Врач назвал вялость и озноб признаками смертельной болезни
Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.