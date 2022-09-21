Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам

Вице-канцлер МВД Эстонии заявил, что страна закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам

Эстония закроет въезд для россиян, принимавших участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, постоянно проживающие в Эстонии россияне могут участвовать в военном конфликте, однако в этом случае прибалтийская страна не пустит их обратно. «Возможности вернуться в Эстонию у них не будет», — сказал он.

Ранее стало известно, что Эстония не пустила в республику 10 российских граждан в первый день запрета на въезд по шенгенским визам. Отмечается, что среди заявленных причин отказа во въезде также как введенный запрет, так и другие обстоятельства.