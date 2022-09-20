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Эстония не впустила 11 россиян в первый день запрета на въезд по шенгену

Postimees: Эстония не впустила 11 россиян в первый день запрета на въезд по шенгену

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония не пустила в страну 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам. Об этом изданию Postimees сообщила начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп.

«Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин — как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу», — заявила Карп.

По ее словам, несмотря на новые ограничения желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем — среди тех, у кого есть постоянный вид на жительство в республике.

Карп отметила, что до введения ограничений через три пограничных пункта пропуска в Эстонии за сутки проходили в примерно 300 российских граждан с визами, выданными в других странах шенгенской зоны.

Ранее стало известно, что впервые часы действия запрета на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами погранслужба Литвы не впустила 11 человек.

С 00:00 19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. При этом для ряда категорий российских граждан есть исключение.

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Марина Совина
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