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В России выявили 53 045 случаев коронавируса

В оперштабе заявили о выявлении за сутки 53 045 случаев COVID-19 в России

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 53 045 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 588 102. Об этом в среду, 21 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 46 474.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (6647), Санкт-Петербурге (3897) и Воронежской области (1993). Меньше всего — на Чукотке (7 случаев), в Магаданской области (13 случаев) и в Ненецком автономном округе (28 случаев).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в российских регионах в связи с выздоровлением выписались 59 718 человек. Общий показатель выздоровлений достиг 19 537 543. Число госпитализаций в России за истекшие 24 часа составило 4321.

За сутки умерли 107 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 386 341 человек.

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Анастасия Шейкина
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