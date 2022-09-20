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В России выявили 46 474 случая коронавируса

В России за сутки выявили 46 474 случая COVID-19, выздоровели 52 194, умерли 98 человек

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 46 474 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 535 057. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 49 488.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (4171), Санкт-Петербурге (4110) и Воронежской области (1958). Меньше всего — в Чечне и на Алтае (по 6 случаев), а также на Чукотке (10 случаев).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в российских регионах в связи с выздоровлением выписались 52 194 человека. Общий показатель выздоровлений достиг 19 477 825. Число госпитализаций в России за истекшие 24 часа составило 4651.

В оперштабе уточнили, что за сутки в России зафиксировали 98 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 386 234 человек.

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Анна Щербакова
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