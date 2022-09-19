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В России выявили 49 488 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 49 488 случаев COVID-19, выздоровели 38 595, умер 91 человек

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 49 488 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 488 583. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 56 751.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (4115), Санкт-Петербурге (3991) и Воронежской области (1910). Меньше всего — в Сахалинской области (16 случаев), в Ненецком автономном округе (20 случаев), а также в Туве (32 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2054. За этот же период 38 595 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 425 631.

За сутки умер 91 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 386 136 человек.

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Анастасия Шейкина
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