В России выявили 56 751 нового заболевшего COVID-19, выздоровели 42 198, скончался 101

За минувшие сутки в России выявили еще 56 751 заболевшего COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 20 439 095. Новые данные передает в воскресенье, 18 сентября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 сентября количество инфицированных составило 58 305, 16 сентября — 59 035. В тот момент сообщалось, что это максимальное с 8 марта число зараженных новой инфекцией. 10 сентября общее число перенесших коронавирусную инфекцию в России превысило 20 миллионов.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (5884), Санкт-Петербурге (3973) и Московской области (2134). Меньше всего — в Еврейской автономной области (65), Камчатском крае (52), на Алтае (43), в Магаданской области (30), Ненецком автономном округе (23) и Чукотском автономном округе (5).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 2232. За этот же период 42 198 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 19 387 036 россиян. Умер от осложнений, вызванных инфекцией, 101 пациент. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 386 045 летальных исходов.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что сигналом, показывающим проблемы с организмом, можно считать температуру 37,5. Он также посоветовал клинически здоровым людям не упускать этот сигнал и вызывать врача при первом проявлении инфекции. Нетесов также заявил, что важно «перехватить» заболевание в самом его начале.