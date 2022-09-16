Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили максимальное с 8 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 59 035 случаев COVID-19, это максимум с 8 марта

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В России за сутки выявили 59 035 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с 8 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 324 039. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 56 126.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (8799), Санкт-Петербурге (3879) и Московской области (2243). Меньше всего — на Чукотке (13 случаев), в Ненецком автономном округе (28 случаев), а также в Магаданской области (43 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4178. За этот же период 50 020 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 294 876.

За сутки умерли 110 пациентов с COVID-19 — это максимум с 17 мая. За все время пандемии в стране скончались 385 837 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО высказались о конце конфликта на Украине
Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС
Появилось видео стрельбы РСЗО на границе Киргизии и Таджикистана
Датский производитель мяса продал бизнес в России
Составлен портрет типичного для столицы пассажира-зайца
В Киргизии сообщили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
Сотрудник ресторана скрутил пытавшегося угнать машину клиентки преступника
Скорая сбила российского подростка на велосипеде
Названы правила безопасной очистки тостера от крошек
Пойманные ФСБ украинцы раскрыли детали готовившихся терактов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.