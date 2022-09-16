В России выявили максимальное с 8 марта число случаев COVID-19

В России за сутки выявили 59 035 случаев COVID-19, это максимум с 8 марта

В России за сутки выявили 59 035 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с 8 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 324 039. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 56 126.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (8799), Санкт-Петербурге (3879) и Московской области (2243). Меньше всего — на Чукотке (13 случаев), в Ненецком автономном округе (28 случаев), а также в Магаданской области (43 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4178. За этот же период 50 020 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 294 876.

За сутки умерли 110 пациентов с COVID-19 — это максимум с 17 мая. За все время пандемии в стране скончались 385 837 человек.