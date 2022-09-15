В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с марта

В России за сутки выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусом — впервые с 9 марта в стране зафиксировали более 55 тысяч случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 208 878. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 51 735.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (9079), Санкт-Петербурге (3635) и Московской области (2399). Меньше всего — на Чукотке (11 случаев), Магаданской области (24 случая), а также в Ненецком автономном округе (32 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4108. За этот же период 49 752 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 244 856.

За сутки умерли 99 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 385 727 человек.