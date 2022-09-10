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Число заболевших COVID-19 в России превысило 20 миллионов

Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 20 013 781 человека

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 миллионов человек. Это следует из данных, опубликованных в субботу, 10 сентября, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Согласно статистике, с начала пандемии COVID-19 заболел 20 013 781 человек. Общее число смертей от инфекции достигло 385 262.

Больше всего заболевших за все время выявили в Москве (3 090 679), Санкт-Петербурге (1 689 941) и Московской области (1 075 845). Меньше всего — на Чукотке (6 324 случая), а также в Ненецком автономном округе (20 586 случаев).

10 сентября в России за сутки выявили 53 486 случаев COVID-19, умерли 97 человек. За этот же период выздоровели 46 023 человека. Таким образом показатель выздоровлений достиг 19 023 718.

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Константин Лысяков
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