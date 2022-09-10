В России выявили 53 486 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 53 486 случаев COVID-19, выздоровели 46 023, умерли 97 человек

В России за сутки выявили 53 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 013 781. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 9 сентября, в стране выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (6325), Санкт-Петербурге (3427) и Московской области (1801). Меньше всего — на Чукотке (25 случаев), а также в Ненецком автономном округе (30 случаев).

За сутки умерли 97 пациентов коронавирусом. Общее число летальных случаев по стране за все время пандемии достигло 385 262.

Число госпитализаций за 24 часа составило 3 977. За этот же период выздоровели 46 023 человека. Таким образом показатель выздоровлений достиг 19 023 718.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что смертность от COVID-19 в России может вырасти вдвое в ближайшее время. По его словам, за месяц суточный показатель смертности от коронавируса увеличился в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90.