В России выявили 52 106 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 52 106 случаев COVID-19, выздоровели 51 086, умерли 96 человек

В России за сутки выявили 52 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 960 295. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 8 сентября, в стране зарегистрировали 50 618 новых пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (6525), Санкт-Петербурге (3315) и Московской области (2125). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и на Чукотке (по 25 случаев), а также в Ингушетии (41 случай).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3621. За этот же период 51 086 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 977 695.

За сутки умерли 96 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 385 165 человек.