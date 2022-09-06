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Гинцбург допустил резкий рост смертности от COVID-19 в России

Глава Центра Гамалеи Гинцбург допустил резкий рост смертности от COVID-19 в России
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС допустил, что смертность от COVID-19 в России может вырасти вдвое в ближайшее время.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», — сказал глава центра.

По данным агентства, в мире за август от коронавируса умерли около 90 тысячи человек, что примерно на 40 процентов больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.

Ранее генетик Павел Волчков заявил, что в России пик заболеваемости, предположительно, придется на вторую половину сентября. Он подчеркивал, что пик пройдет легче, чем предыдущий, из-за формирования популяционного иммунитета, который блокирует коронавирус в верхних дыхательных путях человека.

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Марина Совина
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