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США собрались помешать России обходить санкции с помощью криптовалют

Конгресс США одобрил законопроект против обхода санкций Россией с помощью криптовалют

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США собрались помешать России обходить санкции с помощью криптовалют — соответствующий законопроект одобрила палата представителей Конгресса США, указано на сайте высшего законодательного органа. Документ поддержали 316 законодателя, против выступили 69 из них.

Согласно документу, в течение 30 дней главы Минфина и Госдепартамента должны предоставить Конгрессу доклад о том, как применение цифровых валют может сказаться на эффективности и соблюдении санкций США против России. Законодатели поручили указать, как Москва или ее союзники уже использовали цифровые активы для уклонения от ограничений. Конгресс также запросил у других ведомств рекомендации насчет того, как оказать гуманитарную помощь Украине с помощью криптовалюты.

Кроме того, законопроект требует, чтобы Госдеп создал должность директора по безопасности цифровых валют и «предпринял другие действия, связанные с цифровыми валютами». Чиновник, которого назначат на этот пост, будет подчиняться Управлению экономической санкционной политики Госдепа и заниматься анализом влияния цифровых валют на режим санкций США. Для этого он будет консультироваться не только с профильными ведомствами, но и с частными компаниями.

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Ранее Белый дом представил первую в истории концепцию регулирования рынка криптовалют в США. Новые предложения разрабатывались в течение шести месяцев после того, как в марте президент страны Джо Байден призвал власти изучить риски и преимущества криптовалют и представить официальные отчеты. В правительстве США подчеркнули, что цифровые валюты, в особенности стейблкоины, нуждаются в регулировании, поскольку в противном случае они могут привести к «разрушительным последствиям».

Между тем в сентябре сообщалось, что Министерство финансов России и Центробанк переосмыслили подходы к регулированию рынка криптовалют и собираются разрешить их использование в ближайшее время. Мера коснется расчетов за пределами страны. Международные переводы с использованием криптовалют могут начаться уже в 2023 году.

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Софья Ермакова
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