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США предрекли «подрыв» экономики на своем «минном поле»

Global Times: США скрывают кризис экономики, втягивая в него весь мир

Фото: Unsplash

Жесткие меры Федерального резерва США повлекли за собой аномальное укрепление доллара, от которого страдает весь мир. Однако Вашингтон однажды столкнется с «подрывом» на своем «минном поле», которое сам и заложил, предрекла редакция китайской газеты Global Times.

20 и 21 сентября Федрезерв проводит совещание, на котором обсуждают повышение процентных ставок. Предполагается, что для борьбы с инфляцией их поднимут минимум на 75 базисных пунктов. Газета отметила, что таким образом США скрывают кризис экономики, втягивая в него весь мир.

«Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, "какой случается раз в поколение". А для многих стран это может стать началом очередного кошмара», — отметило издание.

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В Соединенных Штатов это решение станет пятым повышением учетных ставок, предназначенным для ослабления давления инфляции. По мнению газеты, «это неизбежное следствие слепого и неограниченного печатания денег в стране для поддержания состояния "процветания"».

«Суперсильный доллар и крах остальных валют в определенной мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придется другим странам. Каждый цикл подорожания доллара в прошлых десятилетиях оставил о себе крайне неприятные воспоминания», — отмечают авторы статьи.

В итоге растущий доллар «снова и снова режет мир подобно острому лезвию». Однако пока власти США распространяют миф об «американской системе», тысячи семей« страдают от этого».

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Марина Совина
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