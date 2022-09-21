Невролог перечислила правила поведения с близкими с болезнью Альцгеймера

Врач Галина Смирнова: нельзя стыдить человека с болезнью Альцгеймера и спорить с ним

Человека с болезнью Альцгеймера нельзя стыдить, не стоит спорить с ним и требовать от него понятных ответов, рассказала Галина Смирнова, врач-невролог «ИНВИТРО — Воронеж». Правила поведения с близкими, у которых диагностировано это нейродегенеративное заболевание, она перечислила в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Смирнова объяснила, что у таких больных отмечается расстройство понимания происходящих вокруг событий, нарушение ориентации во времени и на местности, провалы в осознании собственной личности, снижение настроения, апатия, отсутствует критика к себе. По словам врача, пациенты с болезнью Альцгеймера суетливы, беспомощны, забывают названия предметов, перестают узнавать близких, не способны обслуживать себя.

Врач посоветовала близким таких людей организовать больному удобный режим, который не будет нарушать его привычек и сделает его жизнь более комфортной. «Необходимо создать дома безопасные условия, в том числе убирать все опасные предметы, особенно если пациент остается на некоторое время один», — предупредила она.

Общение с больным важно поддерживать, продолжила Смирнова, однако при разговоре нужно садиться к нему поближе, смотреть в глаза, можно взять его за руку или прикоснуться к плечу. «Говорить нужно медленно, четко проговаривая слова. При необходимости, переспрашивать, задавать дополнительные наводящие вопросы. Не нужно требовать от больного развернутых ответов и надеяться на полноценную беседу», — констатировала врач.

Невролог также попросила не конфликтовать с пожилым больным.

Не следует спорить с пожилым человеком и пытаться изменить его точку зрения. Он живет в своем мире, где ему достаточно комфортно. Если он не узнает детей или внуков, называет их соседями или сиделками, не нужно настаивать и объяснять, кем ему приходятся эти люди. Он все равно не поймет, а переживания приведут к дополнительному стрессу Галина Смирнова врач-невролог

Кроме того, добавила врач, следует поощрять физическую активность больного, позволить ему по возможности делать привычные домашние дела и не стыдить человека за его необычное поведение. «Главное, чему должны научиться родственники больных болезнью Альцгеймера — контролировать эмоции. Да, жить с больным сложно, морально и физически, но, если выплескивать на близкого негатив, ситуация не только не улучшится, но и наоборот, может серьезно усугубиться», — заключила она.

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