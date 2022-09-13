Названы способы избежать болезней в старости

Геронтолог Кудашкина: умственная и физическая активность помогут продлить молодость

Физическая и умственная активность, а также внимание к своему здоровью помогут избежать многих болезней в старости, утверждает геронтолог, врач профилактической и восстановительной медицины, anti-age терапевт, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAMED Елена Кудашкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы продлить молодость.

Считается, что старость — это неподконтрольное биологическое разрушение организма. Но Кудашкина уверена, что дело в невнимании к своему здоровью. По ее словам, патологии, которые принято считать возрастными, могут появиться в любом периоде жизни. И если вовремя не диагностировать болезни, своевременно их не лечить, то они наслаиваются друг на друга и негативно влияют на все системы и органы человека.

По словам собеседницы «Ленты.ру», для того, чтобы как можно дольше оставаться молодым и энергичным, нужно придерживаться комплексного anti-age-подхода в том, чтобы предотвращать заболевания и дисфункции, из которых состоит старость.

В первую очередь нужно правильно питаться, так как сбалансированное меню снижает риск развития диабета, отметила геронтолог.

Важно не только то, что вы едите, но и когда, какими порциями. Регулярное трехразовое питание без перекусов — это путь к нормальному уровню инсулина и отсутствию проблем с желудочно-кишечным трактом Елена Кудашкина геронтолог

Хроническое обезвоживание — еще один враг организма, добавила Кудашкина. Если приучиться пить как минимум 1,5 литра чистой воды в сутки, то можно избежать массы проблем с кожей, волосами, костями и мышцами, а главное — с мозгом.

По словам геронтолога, физическая активность нужна для того, чтобы не атрофировались мышцы, хорошо работали сердце и легкие, оставались эластичными сосуды, поддерживались обмен веществ и уровень энергии, кровь и лимфа циркулировали правильно, и все ткани организма насыщались кислородом.

Пешие прогулки на свежем воздухе, спортивные игры, танцы… Найдите то, что подходит именно вам Елена Кудашкина геронтолог

Качественный и продолжительный сон — залог хорошего состояния кожи, щитовидной железы, надпочечников и половой системы, напомнила геронтолог. Она добавила, что защитить зрение от возрастного ухудшения помогут витамины А, B и Е, а также пятиминутный комплекс упражнений, который подберет офтальмолог.

В старости многие опасаются появления таких недугов, как деменция, болезнь Альцгеймера. Но зачастую их развитие обусловлено наследственностью, отметила геронтолог. Поэтому стоит сделать генетический анализ на предрасположенность к болезням мозга и нервной системы. Снизить риск развития этих заболеваний помогут также приемы для тренировки памяти: интеллектуальные игры, заучивание стихов наизусть, знакомство с иностранными языками.

Осваивать новую профессию в 40 или 50 лет — это не странное начинание, а один из способов продлить молодость ума. Освоение любых новых навыков — это построение нейронных связей, а значит — профилактика старения мозга Елена Кудашкина геронтолог

Кудашкина отметила, что избежать многих болезней в старости помогает anti-age-терапия. Она, по словам геронтолога, подразумевает системное изучение организма человека, балансировку общего состояния, регулировку таких важных процессов, как сон, работа, отдых, питание и назначение адекватного лечения.

«Болезни, возникающие в старости — это не неизбежное явление, а следствие нарушения естественных процессов. Следите за питанием, будьте активны, не жертвуйте отдыхом, учитесь новому — и цифры в паспорте не будут равняться старости», — подвела итог Кудашкина.

Ранее геронтолог Кирилл Прощаев назвал методы отсрочки старения мозга. Он заявил, что для мозга полезны чтение и активный образ жизни.

