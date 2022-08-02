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Россиянам назвали методы отсрочки старения мозга

Геронтолог Прощаев заявил, что активный образ жизни и чтение отсрочат старение мозга

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Люди без вредных привычек, любители чтения и активного образа жизни, а также те, кто следит за артериальным давлением, имеют шанс продлить молодость мозга, рассказал геронтолог Кирилл Прощаев. В беседе с Ura.ru он назвал россиянам и другие методы отсрочки старения.

Геронтолог уверен, что в любом возрасте можно и нужно познавать новое, изучать иностранные языки, ходить на экскурсии и много читать. Все это, по его словам, благоприятно сказывается на работе нейронов и создании когнитивного резерва.

Однако исключительно интеллектуальные нагрузки не помогут: у людей с малоподвижным образом жизни с возрастом работа мозга ухудшается, предупредил Прощаев. «ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, два-три раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наши когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте», — объяснил доктор медицинских наук.

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Врач добавил, что немалую роль в продлении молодости играет контроль артериального давления. По его словам, даже у гипертоников систолическое давление не должно быть выше 140 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — не выше 90. У больных сахарным диабетом показатели давления и вовсе должны быть ниже показателей 130 на 80, отметил геронтолог. Только в этом случае профилактика деменции, инфарктов, инсультов, поражения почек и других органов будет успешной, предупредил врач.

Людям, живущим в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, нужно чаще бывать на природе, добавил геронтолог. «С возрастом состояние когнитивных функций становится хуже, поэтому важный фактор в сохранении функции мозга — посещение парков, дач, загородных зон. Ну и нужно бороться за экологическую культуру. Плюс вредят головному мозгу сигареты», — резюмировал он.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные ягоды для пожилых людей. Например, черника может защитить от катаракты, а черешня помогает заснуть, отметила врач.

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Вера Владзиевская
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