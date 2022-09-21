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Путин назвал целью Запада уничтожение России

Путин заявил, что Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

«Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну», — сказал он.

Президент указал, что на Западе «уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей».

В этой связи глава государства объявил частичную мобилизацию. По его словам, решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России.

Ранее Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики и старается влиять на международные процессы в других регионах. По его словам, блок старается «контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них не лучшим образом».

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Алина Гончарова
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