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В Херсонской области заявили о желающих участвовать в спецоперации добровольцах

Глава Херсонской области Сальдо заявил о желающих участвовать в СВО жителях региона

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Многие жители Херсонской области желают поучаствовать в качестве добровольцев в российской специальной военной операции (СВО). Об этом глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что люди могут вступить в ряды добровольцев только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.

Ранее Сальдо выступил за создание в Херсонской области добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. В своем видеообращении глава региона заявил, что целью создания таких подразделений является завершение СВО.

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Алевтина Запольская
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