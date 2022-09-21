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Двое россиян заживо сгорели при пожаре в частном доме

На Урале два человека заживо сгорели при пожаре в частном доме, еще трое пострадали
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Свердловской области в поселке Совхозный Белоярского городского округа два человека заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Пожар произошел на улице Пролетарская. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Пострадали еще три человека — 18-летняя россиянка, 19-летний молодой человек и ребенок девяти лет. Их госпитализировали с ожогами тела.

«Наиболее серьезные повреждения у ребенка, у которого диагностировали около 50 процентов ожогов тела», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор. Причину пожара установят позднее, среди одной из версий рассматривается короткое замыкание электропроводки.

Ранее в поселке Кировский в Приморском крае три человека заживо сгорели при пожаре в жилом доме. Огонь охватил площадь около 32 квадратных метров, в его тушении задействовали пять человек личного состава и две единицы техники.

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Анастасия Шейкина
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