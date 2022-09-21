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Спорт

Российский хоккеист сравнил жизнь в США и на родине

Хоккеист клуба АХЛ «Хендерсон» Павел Дорофеев заявил, что в США жизнь дороже, чем в России

Фото: Stephen Brashear / Reuters

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хендерсон Силвер Найтс» Павел Дорофеев сравнил жизнь в США и на родине. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом все дороже, чем в России. <...> Там такой менталитет: могут поздороваться и узнать, как дела. Но не думаю, что прохожий будет действительно интересоваться твоими делами», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что не заметил рост инфляции в США, только цены на бензин увеличились.

Дорофеев переехал в США в 2021 году. Он дебютировал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» 13 октября 2021 года, затем был отправлен в АХЛ. На его счету также серебро молодежного чемпионата мира-2020.

15 июня российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сравнил США с Россией. По мнению нападающего, в Новокузнецке нет таких высоток, как в Миннеаполисе.

Анастасия Борисова
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