Российским водителям разрешат предъявлять права в электронном виде

ГИБДД в качестве эксперимента разрешит предъявлять права в электронном виде с 1 октября

ГИБДД разрешит российским водителям предъявлять права в электронном виде. Нововведение начнет работать с 1 октября в экспериментальном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова.

По его словам, в России появится электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В настоящее время на портале есть все необходимые данные граждан для управления автомобилем.

В тестовом формате такие права водителям разрешат предъявлять при проверке, начиная с 1 октября. При этом начальник Госавтоинспекции добавил, что сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы электронные права стали «в полной мере законными».