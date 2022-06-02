В России появится ресурс для проверки водительских удостоверений
Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработают новый портал для онлайн проверки водительских удостоверений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
По заявлению ведомства, ресурс будет функционировать на базе портала госуслуг — информацию о выданных правах будут загружать в цифровой профиль россиянина.
Сегодня проверить водительские права можно на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД». Для проверки необходимо ввести серию и номер удостоверения и дату его выдачи.
Ранее сообщалось, что в России планируется запустить сервис, с помощью которого водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить в виде QR-кода.
Уточняется, что это будет реализовываться в мобильном приложении «Госуслуги Авто».