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Киев призвал Запад поставить еще больше вооружения

Подоляк призвал Запад поставить Киеву ракеты HIMARS и танки Abrams
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Западным странам следует поставить еще больше вооружения Киеву, призвал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил телеканалу CNN в ответ на предстоящие референдумы в Донбассе и частичную мобилизацию в России.

«Союзники Украины должны поставить ей больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 километров, а также американские танки Abrams», — сказал он.

Помимо этого, политик попросил Запад отреагировать на новый этап военного конфликта.

21 сентября президент России Владимир Путин анонсировал частичную мобилизацию для участия в специальной военной операции на Украине, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что призыву подлежат военные запаса, с боевым опытом и военно-учетной специальностью.

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Алевтина Запольская
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