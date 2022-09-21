Киев призвал Запад поставить еще больше вооружения

Подоляк призвал Запад поставить Киеву ракеты HIMARS и танки Abrams

Западным странам следует поставить еще больше вооружения Киеву, призвал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил телеканалу CNN в ответ на предстоящие референдумы в Донбассе и частичную мобилизацию в России.

«Союзники Украины должны поставить ей больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 километров, а также американские танки Abrams», — сказал он.

Помимо этого, политик попросил Запад отреагировать на новый этап военного конфликта.

21 сентября президент России Владимир Путин анонсировал частичную мобилизацию для участия в специальной военной операции на Украине, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что призыву подлежат военные запаса, с боевым опытом и военно-учетной специальностью.