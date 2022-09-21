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Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС участвовать в конфликте на Украине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не будет участвовать в конфликте на Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии планов у Евросоюза (ЕС) напрямую участвовать в конфликте на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую», — сказал Боррель. В то же время он отметил, что европейские страны продолжат помогать Киеву косвенно. «Рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — пояснил глава евродипломатии.

Кроме того, Боррель сообщил, что проведет встречу с главами МИД ЕС в связи с обращением президента России Владимира Путина. На ней чиновники согласуют общую линию дальнейшей политики по Украине.

Днем ранее Жозеп Боррель рассказал, что министры иностранных дел 27 стран-участниц Евросоюза в ходе неформальной встречи в Нью-Йорке обсудили создание миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

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Марина Совина
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