США призвали избегать необоснованных запретов на вывоз удобрений

США и ряд стран призвали избегать необоснованных запретов на вывоз удобрений

Соединенные Штаты и ряд других стран должны избегать введения необоснованных ограничений на экспорт продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Евросовета.

Участники Глобального саммита продовольственной безопасности, проходившего во вторник, 20 сентября, на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступили с призывом. «Сохраняйте рынки продовольствия, удобрений и сельхозпродукции открытыми и избегайте необоснованных ограничительных мер», — подчеркнули они.

Эксперты напомнили, что такие ограничительные меры, как запрет на экспорт продовольствия и удобрений, повышают волатильность рынка и угрожают продовольственной безопасности и питанию в глобальном масштабе.

Ранее колумнист Кеннет Рапоза заявил, что резкое сокращение поставок российского газа привело к дефициту удобрений в Европе, который, в свою очередь, грозит нехваткой продовольствия.