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Европа столкнулась с дефицитом удобрений

Forbes: Европа столкнулась с дефицитом удобрений из-за российского газа и западных санкций

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Резкое сокращение поставок российского газа привело к дефициту удобрений в Европе, который, в свою очередь, грозит нехваткой продовольствия. Об этом сообщает Forbes.

На фоне западных санкций Россия уменьшила поставки газа в регион, из-за чего цены на топливо резко поднялись. Это привело к приостановке производства удобрений на европейских заводах, поскольку предприятия столкнулись с беспрецедентными производственными затратами. Издание отмечает, что около 70 процентов стоимости удобрений приходится на цену природного газа. Сейчас средние цены на удобрения выросли с 250 до 1250 долларов, однако даже такой рост стоимости не покрывает расходы компаний: они теряют около двух тысяч долларов за каждую тонну произведенного аммиака.

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Кроме того, на ситуацию с удобрениями в Европе повлияли санкции, не запрещающие, но ограничивающие поставки удобрений из России, на которую приходится примерно 10 процентов мирового производства удобрений. Ограничения действуют в отношении отдельных владельцев компаний, касаются финансовых и технических отраслей, а также логистики, морских и железнодорожных перевозок через страны Прибалтики.

В настоящее время в Европе приостановили или захотели приостановить производство норвежская Yara International, польские Grupa Azoty и PKN Orlen, британская CF Fertilizers. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова передать калийные удобрения, скопившиеся в европейских портах, развивающимся странам безвозмездно и обвинил Европу в том, что Россия не может поставить удобрения в Азию и Африку через порты ЕС. Ранее министр торговли Денис Мантуров заявил, что экспорт удобрений из России упал на 7 процентов в первом полугодии.

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Мария Грушко
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