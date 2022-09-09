Путин обвинил Европу в дискриминации российских удобрений

Президент Путин заявил, что дискриминация в поставках российских удобрений недопустима

Поставка российских удобрений через европейские порты на другие континенты запрещена. Такая дискриминация недопустима, заявил президент России Владимир Путин, его слова цитирует ТАСС.

Он добавил, что Россия готова передать калийные удобрения (скопившиеся в европейских портах) развивающимся странам безвозмездно. При этом он обвинил Европу в том, что Россия не может поставить удобрения в Азию и Африку через порты ЕС.

«Наши производители — речь, по-моему, идет прежде всего о калийных удобрениях — готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос», — поручил глава государства.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что американские санкции не влияют на экспорт российского продовольствия и удобрений и не препятствуют ему.