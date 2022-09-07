В Госдепе рассказали о влиянии санкций на поставки продовольствия из России

Госдеп заявил, что санкции США не препятствуют экспорту продовольствия из России

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что американские санкции не влияют на экспорт российского продовольствия и удобрений и не препятствуют ему. Однако Вашингтон не смягчал рестрикции за участие в зерновой сделке, передает ТАСС.

«США не предоставляли какого-либо смягчения санкций в обмен на участие в инициативе. В санкциях США всегда есть ясные исключения для продовольствия и удобрений, наши санкции никогда не были направлены против гуманитарного содействия. (...) Мы хотим, чтобы продовольствие и удобрения поступили на глобальные рынки», — рассказал Пател.

Политик напомнил, что «Черноморская зерновая инициатива» является гуманитарным соглашением для поставок продовольствия голодающему населению мира. По мнению представителя администрации США, Россия «должна продолжать выполнять свои обязательства по черноморской инициативе».

Накануне заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал о попытках США «отбросить» Россию назад с помощью санкций. Он также отметил, что США используют санкции для закрепления политической ситуации, которая сложилась в мире.