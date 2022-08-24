Крупнейший производитель удобрений в Прибалтике остановит производство

Крупнейший производитель удобрений в Прибалтике Achema остановит работу из-за цен на газ

Achema — крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии — прекратит работу завода в литовском городе Йонава с сентября. Такое решение озвучил генеральный директор предприятия Рамунас Миляускас в эфире национального радио LRT.

С 1 сентября на заводе продолжат производство только смол и технических газов. Часть сотрудников компании будет обслуживать оборудование, а остальных отправят в вынужденные отпуска.

Решение компании связано с резким ростом стоимости природного газа. Высокие цены на топливо напрямую влияют на себестоимость продукции. Таким образом, литовские удобрения становятся неконкурентоспособными, уступая в цене сырью из России или США, объяснил Миляускас. Доля газа в себестоимости азотных удобрений составляет около 70-80 процентов, а завод Achema является главным потребителем топлива в стране.

Литовский производитель присоединился к ряду других европейских химических компаний, которые заявили об остановке производства в связи с проблемами с газом в регионе. Так, беспрецедентные цены на топливо вынудили вторую по производству удобрений в Евросоюзе польскую холдинговую компанию Grupa Azoty приостановить работу.

В конце июня закрытие допустил немецкий концерн — химкомплекс BASF. В компании предположили, что, если топливо будет поступать в объеме значительно меньше необходимого уровня в течение длительного периода, заводы придется закрыть.