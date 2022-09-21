Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок резко упал

Индекс Мосбиржи упал на 6 процентов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В начале торговой сессии в среду, 21 сентября, российский фондовый рынок резко падает. Индекс Мосбиржи опустился более чем на 5 процентов после падения накануне на 8,84 процента, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:13 индекс Мосбиржи достиг 2102,26 пункта (минус 5,12 процента), а индекс РТС — до 1065,5 пункта (минус 7,68 процента).

Лидерами падения среди «голубых фишек» Мосбиржи стали VK (минус 15,33 процента), ПИК (минус 15 процентов) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (минус 14,2 процента).

Курс доллара от TradingView

Курс рубля не реагирует на падение рынка. Российская валюта продолжает торговаться на уровне 60 рублей за доллар. В последние месяцы курс практически перестал зависеть от движений рынка, поскольку определяется только соотношением экспортных и импортных потоков, которые в свою очередь определяются санкциями.

Причиной распродаж акций российских компаний стал подписанный президентом страны Владимиром Путиным указ мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армию в ближайшие месяцы призовут 300 тысяч человек. Текущие потери в результате боевых действий на Украине он оценил в 5937 военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил категории подлежащих мобилизации граждан
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
Матвиенко заявила о льготах для мобилизованных участников СВО на Украине
Трасс потребовала от России выплатить репарации Украине
Перечислены не подлежащие мобилизации категории граждан
Российская винтовка поразила цель на расстоянии более пяти километров
В указе о частичной мобилизации предусмотрели случаи увольнения со службы
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России
Возлюбленная Шаляпина призвала внучку Гурченко продать квартиру артистки
Китай прокомментировал заявление Путина и призвал стороны к диалогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.